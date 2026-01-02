Слот о травмах и календаре: «У «Ливерпуля» было четыре игрока на скамейке, у которых ни одной минуты в АПЛ. Если интересно, почему я заменил Виртца, – он еще чувствовал боль через два дня после игры»

Слот: мы играем 2 месяца без остановок, некоторые футболисты – 6 или 7 месяцев.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о количестве сыгранных матчей в последнее время.

Вчера мерсисайдцы сыграли вничью с «Лидсом» (0:0) в 19-м туре АПЛ .

«У нас было четыре игрока на скамейке, которые не сыграли ни одной минуты в Премьер-лиге, и при этом этим футболистам еще предстоит провести много матчей. Если кто-то задавался вопросом: «Хм, почему он, например, заменил Флориана [Вирца]?», то через два дня после игры он все еще чувствовал серьезный дискомфорт в задней поверхности бедра. Именно поэтому он не смог тренироваться и провел тренировку только вчера.

С учетом большого количества предстоящих матчей это было слишком рискованно, особенно когда у тебя не так много доступных игроков с опытом игры в Премьер-лиге. И, конечно, Коди [Гакпо] – хороший вариант для замены и выхода на поле.

Все эти моменты мы обязаны учитывать: наличие игроков хотя бы с минимальным опытом выступлений в Премьер-лиге с учетом плотного календаря. Мы уже провели два месяца без остановок, играя в футбол, а большинство из них (игроков – Спортс’‘) – шесть или семь месяцев подряд без пауз. Поэтому все остались в форме, в хорошем настроении, мы сыграли «на ноль». Если искать позитив, то это именно эти моменты, а также то, что Ибу [Конате] не получил желтую карточку и не будет дисквалифицирован», – сказал Слот.