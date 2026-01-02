«Ювентус» назначил Оттолини спортивным директором. Он ранее работал на этой должности в «Дженоа»
Марко Оттолини стал спортивным директором «Ювентуса».
Новым спортивным директором «Ювентуса» назначен 45-летний Марко Оттолини.
«Ювентус» рад объявить о назначении Марко Оттолини новым спортивным директором клуба.
С 1 января 2026 года Оттолини официально присоединился к «бьянконери» и будет подчиняться генеральному директору Дамьену Комолли», – говорится в заявлении туринского клуба.
Прежде функционер занимал пост спортивного директора «Дженоа», где работал с 2022 по 2025 год.
Оттолини ранее уже работал скаутом и менеджером по аренде футболистов в «Ювентусе».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
