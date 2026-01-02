Божович о Станковиче: «Катастрофы в «Спартаке» не произошло. За десять лет там никто не показывал стабильного результата, так что все вполне закономерно»

Божович о Станковиче: катастрофы в «Спартаке» не произошло.

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака ».

Сербский специалист покинул московский клуб в ноябре. В декабре он возглавил «Црвену Звезду ».

«Про Станковича могу сказать только положительное. Он сделал нормальную работу, и никакой катастрофы в «Спартаке» не произошло.

За последние десять лет там вообще никто не показывал стабильного результата, так что все, что было у него, – вполне закономерно», – сказал Божович.

С 29 очками «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков.