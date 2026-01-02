  • Спортс
  • Божович о Станковиче: «Катастрофы в «Спартаке» не произошло. За десять лет там никто не показывал стабильного результата, так что все вполне закономерно»
Божович о Станковиче: «Катастрофы в «Спартаке» не произошло. За десять лет там никто не показывал стабильного результата, так что все вполне закономерно»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака». 

Сербский специалист покинул московский клуб в ноябре. В декабре он возглавил «Црвену Звезду». 

«Про Станковича могу сказать только положительное. Он сделал нормальную работу, и никакой катастрофы в «Спартаке» не произошло.

За последние десять лет там вообще никто не показывал стабильного результата, так что все, что было у него, – вполне закономерно», – сказал Божович.

С 29 очками «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
