Божович о Станковиче: «Катастрофы в «Спартаке» не произошло. За десять лет там никто не показывал стабильного результата, так что все вполне закономерно»
Божович о Станковиче: катастрофы в «Спартаке» не произошло.
Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
Сербский специалист покинул московский клуб в ноябре. В декабре он возглавил «Црвену Звезду».
«Про Станковича могу сказать только положительное. Он сделал нормальную работу, и никакой катастрофы в «Спартаке» не произошло.
За последние десять лет там вообще никто не показывал стабильного результата, так что все, что было у него, – вполне закономерно», – сказал Божович.
С 29 очками «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
