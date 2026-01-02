Росеньор о возможном назначении тренером «Челси»: «Моя работа – в «Страсбуре», люблю этот клуб. Но ничего не могу гарантировать. Это проблема, если тренер ввязывается в шум и сплетни»

Лиэм Росеньор отреагировал на слухи о назначении в «Челси».

Главный тренер «Страсбура » Лиэм Росеньор прокомментировал информацию о возможном назначении на аналогичный пост в «Челси ».

41-летний специалист считается основным кандидатом на должность тренера в лондонском клубе после отставки Энцо Марески.

«Ходит много шума и сплетен, и это проблема, если тренер ввязывается в это. Поэтому моя работа – здесь, в «Страсбуре». Я люблю этот клуб. Но ничего не могу гарантировать.

Нет необходимости обсуждать с игроками слухи про «Челси». Но мы немного пошутили на эту тему. Мы сфокусированы на работе. Наша цель – продолжать делать хорошие вещи в этом клубе», – сказал Лиэм Росеньор .