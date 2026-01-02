  • Спортс
  Аморим об игре «МЮ» с «Лидсом»: «Слышал, это большое дерби, но в АПЛ каждый матч сложный. У вас лучшая лига в мире, никогда не знаешь, чем все закончится к концу недели»
Аморим об игре «МЮ» с «Лидсом»: «Слышал, это большое дерби, но в АПЛ каждый матч сложный. У вас лучшая лига в мире, никогда не знаешь, чем все закончится к концу недели»

Рубен Аморим: АПЛ – лучшая лига мира.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящей игре с «Лидсом» в АПЛ, которая пройдет в воскресенье. 

«Я слышал, что это большое дерби – отличная атмосфера, серьезное соперничество, но каждый матч в Премьер-лиге очень сложный. Это просто еще одна игра.

Я понимаю, что для болельщиков она значит очень много, но мы должны поехать туда и постараться победить. Я никогда раньше не сталкивался с этим дерби. Другая атмосфера, другая культура, но шум будет колоссальный.

Трудно сравнивать разные культуры, разные дерби и их историю. Когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов ко всему. У вас лучшая лига в мире: в каждом туре много ничьих, и никогда не знаешь, чем все закончится к концу недели.

Я думаю, что мы стали играть лучше. Когда у нас полный состав, мы явно сильнее в атаке, но нам не хватает качества в деталях. Мы всегда хотим большего и должны иметь больше очков в турнирной таблице», – сказал Аморим. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
