Ханси Флик: «Араухо – важный футболист для «Барселоны», все его поддерживают. Физически он чувствует себя не на 100%, возвращение зависит от него»

Ханси Флик: Араухо – важный футболист для «Барселоны».
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал комментарий относительно ситуации с защитником Рональдом Араухо.
Футболист каталонской команды не играет с 25 ноября из-за психологических проблем после матча с «Челси» (0:3), в котором он получил красную карточку.
«Возвращение зависит от него. Он чувствует себя хорошо, но, может, физически не на 100 процентов. Ему решать, как быстро он вернется.
Он поговорил с партнерами по команде, и все они его поддерживают. Он вернулся и является важным игроком для нас.
Он взял столько времени на восстановление, сколько ему потребовалось, и возьмет еще столько, сколько понадобится», – сказал Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
