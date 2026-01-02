Ханси Флик: «Араухо – важный футболист для «Барселоны», все его поддерживают. Физически он чувствует себя не на 100%, возвращение зависит от него»

Ханси Флик: Араухо – важный футболист для «Барселоны».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал комментарий относительно ситуации с защитником Рональдом Араухо .

Футболист каталонской команды не играет с 25 ноября из-за психологических проблем после матча с «Челси» (0:3), в котором он получил красную карточку.

«Возвращение зависит от него. Он чувствует себя хорошо, но, может, физически не на 100 процентов. Ему решать, как быстро он вернется.

Он поговорил с партнерами по команде, и все они его поддерживают. Он вернулся и является важным игроком для нас.

Он взял столько времени на восстановление, сколько ему потребовалось, и возьмет еще столько, сколько понадобится», – сказал Ханси Флик .