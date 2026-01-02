Тренер «Эспаньола» о каталонском арбитре на матче с «Барсой»: «Если мы получим преимущество из-за него, судье лучше покинуть Каталонию. Это ошибка, ее можно было избежать»

Маноло Гонсалес высказался о каталонском арбитре перед игрой с «Барселоной».

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес высказался о назначении каталонского судьи Виктора Гарсии Вердуры на матч 18-го тура Ла Лиги против «Барселоны», который пройдет 3 января.

«Это ошибка. Такие вещи не имеют смысла. Это создает споры там, где их быть не должно.

Технический комитет судей принимает решения, и я надеюсь, что это не обернется против нас. Это ошибка. Ее можно было избежать.

Надеюсь, давление, которое арбитр испытывает перед матчем, не обернется против него. На него оказывается давление, которое, что бы он ни сделал, будет иметь неприятные последствия.

Если даже в обычном матче к нему такое внимание, представьте себе... Если мы получим преимущество [из-за его решений], ему лучше покинуть Каталонию», – сказал Маноло Гонсалес.