  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Эспаньола» о каталонском арбитре на матче с «Барсой»: «Если мы получим преимущество из-за него, судье лучше покинуть Каталонию. Это ошибка, ее можно было избежать»
15

Тренер «Эспаньола» о каталонском арбитре на матче с «Барсой»: «Если мы получим преимущество из-за него, судье лучше покинуть Каталонию. Это ошибка, ее можно было избежать»

Маноло Гонсалес высказался о каталонском арбитре перед игрой с «Барселоной».

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес высказался о назначении каталонского судьи Виктора Гарсии Вердуры на матч 18-го тура Ла Лиги против «Барселоны», который пройдет 3 января.

«Это ошибка. Такие вещи не имеют смысла. Это создает споры там, где их быть не должно. 

Технический комитет судей принимает решения, и я надеюсь, что это не обернется против нас. Это ошибка. Ее можно было избежать.

Надеюсь, давление, которое арбитр испытывает перед матчем, не обернется против него. На него оказывается давление, которое, что бы он ни сделал, будет иметь неприятные последствия.

Если даже в обычном матче к нему такое внимание, представьте себе... Если мы получим преимущество [из-за его решений], ему лучше покинуть Каталонию», – сказал Маноло Гонсалес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoМаноло Гонсалес
logoЭспаньол
logoБарселона
logoЛа Лига
logoсудьи
Виктор Гарсия Вердура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
2 минуты назадТесты и игры
Пеп об увольнении Марески: «Челси» потерял потрясающего тренера и человека. Как же мне повезло быть в «Сити», мой клуб – невероятный, руководство меня уважает»
6 минут назад
Агент Батракова: «Надеюсь, что Алексей однажды окажется под руководством Гвардиолы. У него тип игры, который идеально ложится в схему «Ман Сити»
21 минуту назад
Евгений Ловчев: «Карпин – средний тренер, но не он один виноват в провале «Динамо». Трансферы не годятся, забрали половину «Ростова». Хотите быть десятыми и дальше – тогда подходящие»
сегодня, 12:58
Ханси Флик: «Барселоне» нужен один защитник. Зимой не так уж и просто приобрести игрока хорошего уровня, трансфер должен быть обоснованным»
сегодня, 12:44
«Милан» арендовал Фюллькруга у «Вест Хэма» с опцией выкупа. Форвард будет играть под номером 9
сегодня, 12:30
«Реал» подписал договор о сотрудничестве с Roborock – производителем роботов-пылесосов: «Компания зарекомендовала себя как бренд номер один»
сегодня, 12:20
«Челси» не рассматривает Де Дзерби, хотя общался с ним до назначения Марески. Гласнера и Фабрегаса также не будет в клубе (ESPN)
сегодня, 11:51
Кирилл Комбаров: «Сколько появилось полных детей и взрослых. Раньше – один-два на школу, сейчас – полкласса с избыточным весом. Все от сахара, булочек, чипсов, колы и прочей гадости»
сегодня, 11:34
Трансфер Кепы в «Челси» стоил бы 108 млн евро в пересчете на сегодня – самый дорогой в испанском футболе. Переход Мендьеты в «Лацио» за 94 млн – второй, Мората и Торрес обошлись бы в 90 млн
сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» арендует Калимуэндо – у него 0 голов в 8 матчах сезона АПЛ. «Ноттингем» заплатил 31,5 млн евро за форварда
5 минут назад
Кирилл Комбаров про подарки детям: «Год назад подарили бутсы, мячи, ворота. На день рождения – электросамокаты, электровелосипеды. Это позволяет ребенку больше коммуницировать со сверстниками»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»
30 минут назадLive
Араухо не сыграет с «Эспаньолом». Защитник «Барсы» пропустил месяц из-за психологических проблем
49 минут назад
Семеньо сыграет за «Борнмут» против «Арсенала» на фоне возможного перехода в «Ман Сити». Ираола сказал: «Переговоры ведутся, но еще ничего не подписано»
50 минут назад
Осимхена предложили «Баварии». Эберль ответил посреднику, что нигериец не нужен клубу
сегодня, 12:57
19-летний игрок системы «Меца» получил сильные ожоги при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где погибло 40 человек. Нескольких молодых футболистов «Лютри» не могут найти
сегодня, 12:47
Старридж о 0:0 «Ливерпуля»: «Игроки выглядели уставшими, не хватало резкости и креатива. Они контролировали игру, но в последней трети не было остроты»
сегодня, 12:12
«Шарлотт» интересуется Эллиоттом и готов дать ему игровое время. Хавбек сыграл лишь 5 матчей за «Ливерпуль» и «Астон Виллу» в этом сезоне
сегодня, 12:09
Артета про отрыв «Арсенала» в АПЛ: «Сейчас только начало января, предстоит еще много сделать. Мы довольны нашим положением, но всегда можно быть лучше»
сегодня, 11:57