Араухо не сыграет с «Эспаньолом». Защитник «Барсы» пропустил месяц из-за психологических проблем

Араухо не сыграет с «Эспаньолом».

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не сыграет в матче против «Эспаньола » в Ла Лиге , который пройдет в субботу.

Как передает Marca, решение было принято после совещания игрока, тренерского штаба и врачей. Хотя уругваец в последние дни хорошо тренируется, стороны решили немного подождать перед его возвращением.

Напомним, Араухо не играет с 25 ноября из-за психологических проблем после матча с «Челси» (0:3), в котором он получил красную карточку. Защитник брал паузу на восстановление, он посетил святые для христиан места в Иерусалиме, а также провел несколько дней на родине.