Семеньо сыграет за «Борнмут» против «Арсенала» на фоне возможного перехода в «Ман Сити». Ираола сказал: «Переговоры ведутся, но еще ничего не подписано»

Антуан Семеньо сыграет за «Борнмут» против «Арсенала».

Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо сыграет в предстоящем матче АПЛ против «Арсенала» на фоне его возможного перехода в «Манчестер Сити ».

Об этом сказал главный тренер «Борнмута » Андони Ираола.

– Да, Антуан сыграет против «Арсенала ».

– Это будет его заключительный матч за «Борнмут»?

– Нет, нет. Думаю, идея в том, что он еще сможет сыграть в двух ближайших домашних матчах (3 января против «Арсенала», 7 января – против «Тоттенхэма» – Спортс’‘). Впрочем, надеюсь, что он остается с нами подольше. Но не знаю, как получится.

Ничего еще не подписано. Конечно, переговоры ведутся, я понимаю шумиху вокруг, но Антуан – наш футболист, – заявил Андони Ираола.