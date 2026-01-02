Семеньо сыграет за «Борнмут» против «Арсенала» на фоне возможного перехода в «Ман Сити». Ираола сказал: «Переговоры ведутся, но еще ничего не подписано»
Антуан Семеньо сыграет за «Борнмут» против «Арсенала».
Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо сыграет в предстоящем матче АПЛ против «Арсенала» на фоне его возможного перехода в «Манчестер Сити».
Об этом сказал главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.
– Да, Антуан сыграет против «Арсенала».
– Это будет его заключительный матч за «Борнмут»?
– Нет, нет. Думаю, идея в том, что он еще сможет сыграть в двух ближайших домашних матчах (3 января против «Арсенала», 7 января – против «Тоттенхэма» – Спортс’‘). Впрочем, надеюсь, что он остается с нами подольше. Но не знаю, как получится.
Ничего еще не подписано. Конечно, переговоры ведутся, я понимаю шумиху вокруг, но Антуан – наш футболист, – заявил Андони Ираола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости