Осимхена предложили «Баварии». Эберль ответил посреднику, что нигериец не нужен клубу

Осимхен был предложен «Баварии».

По информации журналиста Филиппа Кеслера, нападающий Виктор Осимхен недавно был предложен «Баварии» через английского посредника.

Нигерийский футболист, выступающий за «Галатасарай », считает «Баварию» великим клубом.

Однако спортивный директор Макс Эберль быстро дал понять посреднику, что в данный момент у «Баварии» нет необходимости в Осимхене. Эта тема могла бы стать актуальной лишь в том случае, если после сезона Харри Кейн захотел бы покинуть клуб, что маловероятно.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции 27-летний Осимхен забил 6 голов в 12 матчах. Его статистика – здесь .