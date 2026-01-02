Евгений Ловчев: «Карпин – средний тренер, но не он один виноват в провале «Динамо». Трансферы не годятся, забрали половину «Ростова». Хотите быть десятыми и дальше – тогда подходящие»

Евгений Ловчев: Валерий Карпин – средний тренер.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу Валерия Карпина в «Динамо ».

В ноябре 2025 года Карпин оставил пост главного тренера бело-голубых после 22 матчей во главе команды.

– Карпин в «Динамо» провалился?

– Одного не понимаю. Зачем вы подписываете контракт на три года и увольняете после шести месяцев? Это ошибка, нельзя так работать.

Команда провалилась при Карпине – это точно, но и не он один виноват в этом. Трансферы никуда не годятся, забрали половину «Ростова ».

Если хотят быть десятыми и дальше, то тогда эти трансферы подходящие – абсолютно не выдающихся игроков набрали.

Результата Карпин не дал, но я и не рассчитывал, что при нем будут брать трофеи. Уже не раз говорил, это средний тренер, вот и все на этом, – сказал Евгений Ловчев.