  • 19-летний игрок системы «Меца» получил сильные ожоги при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где погибло 40 человек. Нескольких молодых футболистов «Лютри» не могут найти
2

19-летний игрок системы «Меца» получил сильные ожоги при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где погибло 40 человек. Нескольких молодых футболистов «Лютри» не могут найти

Игрок системы «Меца» пострадал при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Игрок системы «Меца» получил сильные ожоги при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. 

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Сообщается о 40 погибших и примерно 115 получивших ранения. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Следователи проверяют версию о флэшовере, при котором все горючие материалы и поверхности в замкнутом помещении одновременно воспламеняются, что могло вызвать взрыв. 

«Мец» с болью сообщает, что Таирис дос Сантос, игрок системы клуба, получил травмы в результате пожара, произошедшего в Кран-Монтане (Швейцария) в ночь новогоднего праздника.

С тяжелыми ожогами 19-летний футболист был перевезен самолетом в Германию, где в настоящее время проходит лечение. Глубоко потрясенные этой новостью, руководители, игроки, тренеры и сотрудники клуба пребывают в шоке и мыслями находятся с Таирисом в эти часы, когда он борется с болью. Клуб также выражает полную поддержку его семье и работает в сотрудничестве с медиками, чтобы перевезти Таириса в больницу «Мерси», расположенную ближе к его дому», – говорится в заявлении «Меца». 

Blick сообщает, что нескольких молодых игроков футбольного швейцарского клуба «Лютри» пропали без вести. Игроки от 16 до 18 лет находились внутри бара Le Constellation, где произошел взрыв. 

«Насколько мне известно, один из них проходит лечение в больнице. Но три или четыре до сих пор не найдены», – заявил президент «Лютри» Стефан Бизе.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Меца»
logoвысшая лига Швейцария
logoМец
logoлига 1 Франция
происшествия
