Ханси Флик: «Барселоне» нужен один защитник. Зимой не так уж и просто приобрести игрока хорошего уровня, трансфер должен быть обоснованным»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил о необходимости добавить в состав команды как минимум одного защитника.

Ранее защитник каталонцев Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Это сложный вопрос. Мне кажется, очевидно, что нам нужен один футболист в оборону. Мы обсуждаем это.

Зимой не так уж и просто приобрести игрока хорошего уровня. Но я уверен, чтобы мы что-нибудь сделаем, но при этом трансфер должен быть обоснованным», – сказал Ханси Флик.

