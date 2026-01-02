Ханси Флик: «Барселоне» нужен один защитник. Зимой не так уж и просто приобрести игрока хорошего уровня, трансфер должен быть обоснованным»

Ханси Флик: «Барселоне» нужен один защитник.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил о необходимости добавить в состав команды как минимум одного защитника.

Ранее защитник каталонцев Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Это сложный вопрос. Мне кажется, очевидно, что нам нужен один футболист в оборону. Мы обсуждаем это.

Зимой не так уж и просто приобрести игрока хорошего уровня. Но я уверен, чтобы мы что-нибудь сделаем, но при этом трансфер должен быть обоснованным», – сказал Ханси Флик .