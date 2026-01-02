«Милан» арендовал Фюллькруга у «Вест Хэма» с опцией выкупа. Форвард будет играть под номером 9
Никлас Фюллькруг перешел в «Милан» из «Вест Хэма».
«Милан» объявил о переходе 32-летнего нападающего Никласа Фюллькруга.
Немецкий футболист пополнил состав итальянской команды на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. Ранее сообщалось, что «россонери» могут выкупить игрока у «Вест Хэма» за 5 миллионов евро.
Фюллькруг будет выступать за «Милан» под номером 9.
В этом сезоне форвард провел 8 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Милана»
