«Милан» арендовал Фюллькруга у «Вест Хэма» с опцией выкупа. Форвард будет играть под номером 9

Никлас Фюллькруг перешел в «Милан» из «Вест Хэма».

«Милан » объявил о переходе 32-летнего нападающего Никласа Фюллькруга .

Немецкий футболист пополнил состав итальянской команды на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. Ранее сообщалось , что «россонери» могут выкупить игрока у «Вест Хэма » за 5 миллионов евро.

Фюллькруг будет выступать за «Милан» под номером 9.

В этом сезоне форвард провел 8 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить по ссылке .