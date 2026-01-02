«Реал» подписал договор о сотрудничестве с Roborock – производителем роботов-пылесосов: «Компания зарекомендовала себя как бренд номер один»
«Реал» подписал договор о сотрудничестве с производителем роботов-пылесосов.
«Реал» и компания Roborock, производитель роботов-пылесосов, представленный в 40 странах, заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве.
«Наш союз основан на общих ценностях – таких, как постоянное стремление к совершенству, инновации и глобальное видение.
Компания Roborock зарекомендовала себя как бренд номер один по продажам роботов-пылесосов в мире благодаря своей постоянной приверженности технологическому развитию и высокоэффективным решениям, соответствующим культуре «Реала», – говорится в сообщении мадридского клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости