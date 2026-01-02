Старридж о 0:0 «Ливерпуля»: «Игроки выглядели уставшими, не хватало резкости и креатива. Они контролировали игру, но в последней трети не было остроты»

Старридж о 0:0 «Ливерпуля»: игроки выглядели уставшими.

Бывший нападающий «Ливерпуля » Дэниэл Старридж заявил, что команда Арне Слота выглядела уставшей в игре с «Лидсом » (0:0).

«По моему мнению, они выглядели уставшими. Им не хватало резкости в движениях.

Они контролировали игру, но в последней трети поля им не хватало остроты. Им следует проанализировать, что им помешало, но, на мой взгляд, главной проблемой стала нехватка креативности», – сказал Старридж в эфире Sky Sports.