Старридж о 0:0 «Ливерпуля»: «Игроки выглядели уставшими, не хватало резкости и креатива. Они контролировали игру, но в последней трети не было остроты»

Старридж о 0:0 «Ливерпуля»: игроки выглядели уставшими.
Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж заявил, что команда Арне Слота выглядела уставшей в игре с «Лидсом» (0:0).
«По моему мнению, они выглядели уставшими. Им не хватало резкости в движениях.
Они контролировали игру, но в последней трети поля им не хватало остроты. Им следует проанализировать, что им помешало, но, на мой взгляд, главной проблемой стала нехватка креативности», – сказал Старридж в эфире Sky Sports.
