«Шарлотт» интересуется Эллиоттом и готов дать ему игровое время. Хавбек сыграл лишь 5 матчей за «Ливерпуль» и «Астон Виллу» в этом сезоне

Харви Эллиотт может перейти в клуб МЛС.

Полузащитник Харви Эллиотт может перейти в «Шарлотт».

22-летний хавбек, принадлежащий «Ливерпулю», находится на правах аренды в «Астон Вилле », однако сыграл только три матча в АПЛ за команду в этом сезоне.

Также англичанин провел две игры за мерсисайдцев. Тем самым Эллиотт не может выступать за другую команду в этом сезоне в европейских лигах.

Сообщается, что «Шарлотт» готов подписать футболиста, чтобы предоставить ему игровое время.

В американском клубе понимают, что Харви предпочел бы играть в АПЛ, однако надеются, что с учетом предстоящего ЧМ-2026 футболист заинтересуется возможностью играть за «Шарлотт ».