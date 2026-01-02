«Шарлотт» интересуется Эллиоттом и готов дать ему игровое время. Хавбек сыграл лишь 5 матчей за «Ливерпуль» и «Астон Виллу» в этом сезоне
Харви Эллиотт может перейти в клуб МЛС.
Полузащитник Харви Эллиотт может перейти в «Шарлотт».
22-летний хавбек, принадлежащий «Ливерпулю», находится на правах аренды в «Астон Вилле», однако сыграл только три матча в АПЛ за команду в этом сезоне.
Также англичанин провел две игры за мерсисайдцев. Тем самым Эллиотт не может выступать за другую команду в этом сезоне в европейских лигах.
Сообщается, что «Шарлотт» готов подписать футболиста, чтобы предоставить ему игровое время.
В американском клубе понимают, что Харви предпочел бы играть в АПЛ, однако надеются, что с учетом предстоящего ЧМ-2026 футболист заинтересуется возможностью играть за «Шарлотт».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
