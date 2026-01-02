  • Спортс
Артета про отрыв «Арсенала» в АПЛ: «Сейчас только начало января, предстоит еще много сделать. Мы довольны нашим положением, но всегда можно быть лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микел Артета высказался о турнирном положении «канониров» в АПЛ

О том, что команда опережает ближайшего преследователя на четыре очка и станет ли матч против «Манчестер Сити» 18 апреля решающим в борьбе за титул

«Таково наше текущее положение, и мы можем быть довольны тем, где находимся. Но всегда можно быть лучше. Всегда есть моменты, которые нужно улучшать, это понятно. Единственное, на чем мы сейчас сосредоточены, – это следующий матч с «Борнмутом». Мы знаем, насколько сложно любому сопернику обыграть их».

О том, является ли всего два поражения в первой половине сезона той стабильностью, которая приводит к чемпионству

«Да, но сейчас только начало января, впереди еще пять месяцев, и нам нужно сделать гораздо больше», – сказал Артета. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
