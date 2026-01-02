  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Попов о фаворите РПЛ: «Скажу «Зенит» второй год подряд. Это единственная команда, которая может менять тактики на поле»
1

Попов о фаворите РПЛ: «Скажу «Зенит» второй год подряд. Это единственная команда, которая может менять тактики на поле»

Попов считает «Зенит» главным претендентом на победу РПЛ.

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов назвал своего фаворита в чемпионской гонке Мир РПЛ.

«Второй год подряд скажу «Зенит». Я все-таки больше склоняюсь к команде Семака, они полностью укомплектованы, могут играть как в большого нападающего, так в двух больших форвардов, так с двумя маленькими быстрыми инсайдами. Могут на дриблинге забивать, продавливать соперника. Могут действовать с позиции силы, контролировать мяч и хорошо выходить в нападение из-под прессинга, и комбинировать, и низом играть, и верхом.

Это единственная команда, которая может менять тактики на поле в РПЛ. «Зенит» должен попытаться выиграть чемпионат. Да, «Краснодар» молодцы, они вовремя укрепили линии, центральную зону, Перрен добавил конкуренции, и поэтому Сперцян еще больше прибавляет. Это все идет в плюс», – сказал Попов.

«Краснодар» после 18 туров возглавляет турнирную таблицу, имея 40 очков. «Зенит» отстает на один балл и идет вторым. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Попов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЭдуард Сперцян
logoГаэтан Перрен
logoтактика
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аршавин не раскрыл потенциал до конца, сам себя загубил. Это мегафутболист, который мог сделать момент из ничего». Попов про экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала»
сегодня, 09:41
«Батраков чувствует себя звездой – это заметно по его поведению. Но он созрел как футболист, не кидает весла и не расслабляется». Попов про хавбека «Локомотива»
27 декабря 2025, 08:39
«Ташуев ничего не добился, но возглавляет «Енисей». Тихонова увольняют, а потом снова берут. Тренерский кризис, одни и те же ходят по кругу». Попов о российском футболе
25 декабря 2025, 16:16
Главные новости
«Челси» не рассматривает Де Дзерби, хотя общался с ним до назначения Марески. Гласнера и Фабрегаса также не будет в клубе (ESPN)
31 минуту назад
Кирилл Комбаров: «Сколько появилось полных детей и взрослых. Раньше – один-два на школу, сейчас – полкласса с избыточным весом. Все от сахара, булочек, чипсов, колы и прочей гадости»
48 минут назад
Трансфер Кепы в «Челси» стоил бы 108 млн евро в пересчете на сегодня – самый дорогой в испанском футболе. Переход Мендьеты в «Лацио» за 94 млн – второй, Мората и Торрес обошлись бы в 90 млн
54 минуты назад
Каррагер допустил, что «Бавария» выиграет ЛЧ: «Кейн играет на уровне одного из лучших форвардов в Европе. «Реал» выглядит нестабильным и уязвимым»
сегодня, 11:22
Владимир Кузьмичев: «Европа хороша на неделю, максимум на две: посмотрел, насладился – и хватит. В русских людях есть глубокие жизненные ценности, которые формировались годами»
сегодня, 11:06
Ямаль готов сыграть с «Эспаньолом». Вингер «Барсы» тренировался в обычном режиме после пропуска вчерашнего занятия
сегодня, 10:54
Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)
сегодня, 10:32
Комбаров о «Спартаке»: «ОПГ «Ромашка» существовала только в головах тех, кто придумал название. У нас все разбираются в футболе, знают, кто кого «сливает», кто не «сливает» – диванные эксперты»
сегодня, 10:10
Слот о «Ливерпуле»: «Нам дали лишь 1 пенальти в сезоне – это удивительно для команды, которая больше всех владеет мячом и находится рядом со штрафной соперника»
сегодня, 09:56
Каррагер считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «У них лучший состав, но проблема в травматичности. «Ман Сити» напоминает «МЮ» Фергюсона – у них есть опыт побед, это может стать фактором»
сегодня, 09:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» подписал договор о сотрудничестве с Roborock – производителем роботов-пылесосов: «Компания зарекомендовала себя как бренд номер один»
2 минуты назад
Старридж о 0:0 «Ливерпуля»: «Игроки выглядели уставшими, не хватало резкости и креатива. Они контролировали игру, но в последней трети не было остроты»
10 минут назад
«Шарлотт» интересуется Эллиоттом и готов дать ему игровое время. Хавбек сыграл лишь 5 матчей за «Ливерпуль» и «Астон Виллу» в этом сезоне
13 минут назад
Артета про отрыв «Арсенала» в АПЛ: «Сейчас только начало января, предстоит еще много сделать. Мы довольны нашим положением, но всегда можно быть лучше»
25 минут назад
Франк о свисте фанатов после 0:0 с «Брентфордом»: «Тоттенхэм» отлично оборонялся против команды, забившей три гола «Ливерпулю» и «МЮ». Но, конечно, в атаке мы должны быть лучше»
сегодня, 10:45
Евгений Ловчев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал наш специалист. Талалаев – крепкий тренер с идеями и убеждениями, при нем футболисты будут биться в каждом матче»
сегодня, 10:42
«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» на более раннее время, чтобы фанаты не успели накалить обстановку перед матчем
сегодня, 10:30
«Кальяри» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:06
«Аршавин не раскрыл потенциал до конца, сам себя загубил. Это мегафутболист, который мог сделать момент из ничего». Попов про экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала»
сегодня, 09:41
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»
сегодня, 09:40