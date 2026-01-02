Попов о фаворите РПЛ: «Скажу «Зенит» второй год подряд. Это единственная команда, которая может менять тактики на поле»

Попов считает «Зенит» главным претендентом на победу РПЛ.

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов назвал своего фаворита в чемпионской гонке Мир РПЛ.

«Второй год подряд скажу «Зенит». Я все-таки больше склоняюсь к команде Семака , они полностью укомплектованы, могут играть как в большого нападающего, так в двух больших форвардов, так с двумя маленькими быстрыми инсайдами. Могут на дриблинге забивать, продавливать соперника. Могут действовать с позиции силы, контролировать мяч и хорошо выходить в нападение из-под прессинга, и комбинировать, и низом играть, и верхом.

Это единственная команда, которая может менять тактики на поле в РПЛ . «Зенит » должен попытаться выиграть чемпионат. Да, «Краснодар » молодцы, они вовремя укрепили линии, центральную зону, Перрен добавил конкуренции, и поэтому Сперцян еще больше прибавляет. Это все идет в плюс», – сказал Попов.

«Краснодар» после 18 туров возглавляет турнирную таблицу, имея 40 очков. «Зенит» отстает на один балл и идет вторым.