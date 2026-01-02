«Челси» не рассматривает Де Дзерби, хотя общался с ним до назначения Марески. Гласнера и Фабрегаса также не будет в клубе (ESPN)
Лиэм Росеньор – главный претендент на пост главного тренера «Челси».
Лиэм Росеньор, возглавляющий «Страсбур», является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси» после отставки Энцо Марески, сообщает ESPN.
Однако 41-летний специалист считается не единственным претендентом на должность.
Тем не менее кандидатура Роберто Де Дзерби не рассматривается лондонским клубом, хотя с итальянцем велись переговоры до назначения Марески в 2024 году.
Также исключено возможное появление в Челси главного тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера и главного тренера «Комо» Франсеска Фабрегаса.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
