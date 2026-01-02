  • Спортс
  • Трансфер Кепы в «Челси» стоил бы 108 млн евро в пересчете на сегодня – самый дорогой в испанском футболе. Переход Мендьеты в «Лацио» за 94 млн – второй, Мората и Торрес обошлись бы в 90 млн
Опубликован топ-10 самых дорогих трансферов испанцев в пересчете на текущие цены.

Трансфер Кепы Ариссабалаги из «Атлетика» в «Челси» обошелся в более 100 млн евро в пересчете на современные деньги.

Betfair составил топ-10 самых дорогих трансферов в истории испанского футбола, пересчитав их реальную стоимость в нынешних ценах. Для этого использовался алгоритм, учитывающий инфляцию и валютные колебания. 

Список выглядит следующим образом:

1. Кепа Ариссабалага, из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м – 108 224 229 евро (сумма на момент трансфера – 80 млн евро);

2. Гаиска Мендьета, из «Валенсии» в «Лацио» в 2001-м – 94 050 273 евро (48 млн евро);

3. Родри, из «Атлетико» в «Манчестер Сити» в 2019-м – 93 710 983 евро (70 млн евро);

4. Альваро Мората, из «Реала» в «Челси» в 2017-м – 90 877 527 евро (66 млн евро);

5. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011-м – 90 324 000 евро (58,5 млн евро);

6. Эмерик Лапорт, из «Атлетика» в «Манчестер Сити» в 2018-м – 89 500 595 евро (65 млн евро);

7. Диего Коста, из «Челси» в «Атлетико» в 2017-м – 82 615 933 евро (60 млн евро);

8. Марк Кукурелья, из «Брайтона» в «Челси» в 2022-м – 75 617 400 евро (65,3 млн евро);

9. Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» в 2025-м – 70 млн евро (70 млн евро);

10. Ферран Торрес, из «Манчестер Сити» в «Барселону» в 2022-м – 68 779 698 евро (55 млн евро).  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
