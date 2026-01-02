  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер допустил, что «Бавария» выиграет ЛЧ: «Кейн играет на уровне одного из лучших форвардов в Европе. «Реал» выглядит нестабильным и уязвимым»
8

Каррагер допустил, что «Бавария» выиграет ЛЧ: «Кейн играет на уровне одного из лучших форвардов в Европе. «Реал» выглядит нестабильным и уязвимым»

Джейми Каррагер предположил, что «Бавария» выиграет ЛЧ в этом сезоне.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями на тему возможного победителя Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Этот турнир обещает стать самым захватывающим за последние годы, потому что явного победителя нет.

Год назад «ПСЖ» вырвался вперед после не слишком удачного старта турнира.

«Реал» демонстрируют нестабильную игру и выглядят уязвимыми, хотя мы знаем, что они обычно находят способ побеждать в плей-офф.

«Манчестер Сити» может стать командой, за которой стоит следить в 2026 году. С Холандом в отличной форме никто не захочет играть против них на поздних стадиях турнира.

Однако я ставлю на «Баварию». Они входят в число самых забивных команд турнир, а Харри Кейн играет на уровне одного из лучших нападающих в Европе», – написал Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
