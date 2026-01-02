Каррагер допустил, что «Бавария» выиграет ЛЧ: «Кейн играет на уровне одного из лучших форвардов в Европе. «Реал» выглядит нестабильным и уязвимым»

Джейми Каррагер предположил, что «Бавария» выиграет ЛЧ в этом сезоне.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями на тему возможного победителя Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Этот турнир обещает стать самым захватывающим за последние годы, потому что явного победителя нет.

Год назад «ПСЖ » вырвался вперед после не слишком удачного старта турнира.

«Реал » демонстрируют нестабильную игру и выглядят уязвимыми, хотя мы знаем, что они обычно находят способ побеждать в плей-офф.

«Манчестер Сити » может стать командой, за которой стоит следить в 2026 году. С Холандом в отличной форме никто не захочет играть против них на поздних стадиях турнира.

Однако я ставлю на «Баварию». Они входят в число самых забивных команд турнир, а Харри Кейн играет на уровне одного из лучших нападающих в Европе», – написал Джейми Каррагер.