Ямаль готов сыграть с «Эспаньолом». Вингер «Барсы» тренировался в обычном режиме после пропуска вчерашнего занятия

Ламин Ямаль провел тренировку перед матчем с «Эспаньолом».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль готов принять участие в матче 18-го тура Ла Лиги против «Эспаньола », который пройдет 3 января.

18-летний футболист сегодня тренировался в обычном режиме вместе с командой после того, как пропустил вчерашнее занятие – как сообщалось , из-за недомогания.

В этом сезоне Ямаль сыграл 14 матчей в Ла Лиге, забив 7 голов и сделав 7 передач. Его статистику можно изучить по ссылке .