  • Франк о свисте фанатов после 0:0 с «Брентфордом»: «Тоттенхэм» отлично оборонялся против команды, забившей три гола «Ливерпулю» и «МЮ». Но, конечно, в атаке мы должны быть лучше»
Франк о свисте фанатов после 0:0 с «Брентфордом»: «Тоттенхэм» отлично оборонялся против команды, забившей три гола «Ливерпулю» и «МЮ». Но, конечно, в атаке мы должны быть лучше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о свисте фанатов после ничьей с «Брентфордом» (0:0) в 19-м туре АПЛ

«На этот вопрос мне очень сложно ответить. Мы отталкиваемся от свиста болельщиков после матча, и я не читаю ни социальные сети, ни статьи. Я смотрю на команду и прекрасно понимаю, что сейчас мы находимся не там, где я хотел бы нас видеть.

Думаю, болельщики не слишком довольны – и это справедливо, когда мы в целом не показываем топ-уровень. Но здесь есть две стороны.

Потому что нужно понимать и признавать работу команды в обороне, которую мы сегодня выполнили на отличном уровне против соперника, который до этого забил три мяча «Ливерпулю», три – «Манчестер Юнайтед» и так далее. Но, конечно, в атаке мы должны играть лучше. Здесь не может быть двух мнений».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
