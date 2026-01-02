Евгений Ловчев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал наш специалист. Талалаев – крепкий тренер с идеями и убеждениями, при нем футболисты будут биться в каждом матче»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос о том, мог бы ли главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев возглавить красно-белых.
– Самая неожиданная команда наверху таблицы – «Балтика». Как вам этот феномен?
– Отличная тренерская работа, сейчас для меня лучший тренер – как раз Талалаев.
Андрей потрясающе управляет командой, по сути со средним составом, который при другом исходе боролся бы за выживание, сейчас опережает «Спартак», «Динамо» и наравне сражается с любой командой, в том числе чемпионом.
Допускаю, что у них результат во второй части сезона просядет – все-таки в футбол они играют очень энергозатратный, но «Балтика» уже всем все доказала.
Это и близко не мальчики для битья, как кто-то мог подумать, когда они только поднялись из Первой лиги.
– Талалаеву пора на повышение в «Спартак»?
– Возможно, в будущем он заслужит это своей работой. «Спартаку» нужен опытный специалист, Андрей – крепкий тренер со своими идеями и убеждениями.
При нем футболисты точно будут кулаком, биться в каждом матче. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» тренировал наш специалист, – сказал Евгений Ловчев.