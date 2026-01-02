«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» на более раннее время, чтобы фанаты не успели накалить обстановку перед матчем

«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» в целях безопасности.

Как сообщает As, несколько недель назад «Эспаньол» попросил Ла Лигу перенести начало дерби с «Барселоной» на максимально раннее время – в 16:15 по местному времени.

Клуб указывал на то, что более позднее начало встречи увеличивает риск напряженной обстановки во время длительного предматчевого ожидания отдельных групп болельщиков. Лига отказала «Эспаньолу », матч, который пройдет 3 января на стадионе «Корнелья-Эль Прат», назначен на 21:00 – самый поздний возможный временной слот.

Кроме того, оценивая возможные риски, клуб еще до лета просил Ла Лигу не назначать дерби с «Барсой» на заключительные туры чемпионата, как это происходило в предыдущие сезоны. В клубе считали нецелесообразным проведение матча повышенного риска в концовке турнира. Данная просьба была удовлетворена Ла Лигой .

Напомним, это будет первая игра Жоана Гарсии против бывшего клуба. Вратарь перешел в «Барсу» летом. В связи с этим «Эспаньол» установит сетки за воротами, чтобы фанаты не бросали предметы во вратаря. Также было объявлено, что болельщиков с символикой сине-гранатовых на игру не пустят.