  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)
40

Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)

Александер Исак назван главным трансферным разочарованием сезона АПЛ.

Goal опубликовал рейтинг главных трансферных разочарований текущего сезона АПЛ.

На первой строчке расположился нападающий «Ливерпуля» Александер Исак, принявший участие в 10 матчах чемпионата Англии и забивший 2 гола.

Список выглядит таким образом:

11. Рандаль Коло-МуаниТоттенхэм») – аренда из «ПСЖ»;

10. Джейми ГиттенсЧелси») – 52 млн фунтов;

9. Тьерно БарриЭвертон») – 28 млн фунтов;

8. Джейдон Санчо («Астон Вилла») – аренда из «МЮ»;

7. Милош Керкез («Ливерпуль») – 40 млн фунтов;

6. Виктор Дьокереш («Арсенал») – 55 млн фунтов;

5. Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») – 74 млн фунтов;

4. Энтони Эланга («Ньюкасл») – 55 млн фунтов;

3. Арно Калимуэндо («Ноттингем Форест») – 26 млн фунтов;

2. Харви Эллиотт («Астон Вилла») – аренда из «Ливерпуля»;

1. Александер Исак («Ливерпуль») – 125 млн фунтов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
logoДжейми Гиттенс
logoРандаль Коло-Муани
logoАлександер Исак
logoДжейдон Санчо
logoЭнтони Эланга
logoТьерно Барри
logoХарви Эллиотт
logoАрно Калимуэндо
logoБеньямин Шешко
logoМилош Керкез
logoВиктор Дьокереш
logoТоттенхэм
logoАрсенал
рейтинги
logoНьюкасл
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кирилл Комбаров: «Сколько появилось полных детей и взрослых. Раньше – один-два на школу, сейчас – полкласса с избыточным весом. Все от сахара, булочек, чипсов, колы и прочей гадости»
22 минуты назад
Трансфер Кепы в «Челси» стоил бы 108 млн евро в пересчете на сегодня – самый дорогой в испанском футболе. Переход Мендьеты в «Лацио» за 94 млн – второй, Мората и Торрес обошлись бы в 90 млн
28 минут назад
Каррагер допустил, что «Бавария» выиграет ЛЧ: «Кейн играет на уровне одного из лучших форвардов в Европе. «Реал» выглядит нестабильным и уязвимым»
34 минуты назад
Владимир Кузьмичев: «Европа хороша на неделю, максимум на две: посмотрел, насладился – и хватит. В русских людях есть глубокие жизненные ценности, которые формировались годами»
50 минут назад
Ямаль готов сыграть с «Эспаньолом». Вингер «Барсы» тренировался в обычном режиме после пропуска вчерашнего занятия
сегодня, 10:54
Комбаров о «Спартаке»: «ОПГ «Ромашка» существовала только в головах тех, кто придумал название. У нас все разбираются в футболе, знают, кто кого «сливает», кто не «сливает» – диванные эксперты»
сегодня, 10:10
Слот о «Ливерпуле»: «Нам дали лишь 1 пенальти в сезоне – это удивительно для команды, которая больше всех владеет мячом и находится рядом со штрафной соперника»
сегодня, 09:56
Каррагер считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «У них лучший состав, но проблема в травматичности. «Ман Сити» напоминает «МЮ» Фергюсона – у них есть опыт побед, это может стать фактором»
сегодня, 09:26
Агент Баринова о «Локомотиве»: «Клуб в лице Леонченко принял решение о трансфере Дмитрия. Потом продажу отменили – поступило предложение с понижением зарплаты на 40%»
сегодня, 09:01
Нигматуллин о бывшей жене: «Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 млн, на которые работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь»
сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» не рассматривает Де Дзерби, хотя общался с ним до назначения Марески. Гласнера и Фабрегаса также не будет в клубе (ESPN)
5 минут назад
Попов о фаворите РПЛ: «Второй год подряд скажу «Зенит». Это единственная команда, которая может менять тактики на поле»
11 минут назад
Франк о свисте фанатов после 0:0 с «Брентфордом»: «Тоттенхэм» отлично оборонялся против команды, забившей три гола «Ливерпулю» и «МЮ». Но, конечно, в атаке мы должны быть лучше»
сегодня, 10:45
Евгений Ловчев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал наш специалист. Талалаев – крепкий тренер с идеями и убеждениями, при нем футболисты будут биться в каждом матче»
сегодня, 10:42
«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» на более раннее время, чтобы фанаты не успели накалить обстановку перед матчем
сегодня, 10:30
«Кальяри» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:06
«Аршавин не раскрыл потенциал до конца, сам себя загубил. Это мегафутболист, который мог сделать момент из ничего». Попов про экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала»
сегодня, 09:41
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»
сегодня, 09:40
«Милан» не продал Нкунку в «Фенербахче» за 25 млн евро. Турецкий клуб готов увеличить предложение до 30 млн
сегодня, 09:13
Стерлинг отказался от аренды в «Вест Хэм» и хотел бы перейти в «Фулхэм». Вингер не сыграл ни одного матча за «Челси» в сезоне
сегодня, 08:48