Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)
Goal опубликовал рейтинг главных трансферных разочарований текущего сезона АПЛ.
На первой строчке расположился нападающий «Ливерпуля» Александер Исак, принявший участие в 10 матчах чемпионата Англии и забивший 2 гола.
Список выглядит таким образом:
11. Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм») – аренда из «ПСЖ»;
10. Джейми Гиттенс («Челси») – 52 млн фунтов;
9. Тьерно Барри («Эвертон») – 28 млн фунтов;
8. Джейдон Санчо («Астон Вилла») – аренда из «МЮ»;
7. Милош Керкез («Ливерпуль») – 40 млн фунтов;
6. Виктор Дьокереш («Арсенал») – 55 млн фунтов;
5. Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») – 74 млн фунтов;
4. Энтони Эланга («Ньюкасл») – 55 млн фунтов;
3. Арно Калимуэндо («Ноттингем Форест») – 26 млн фунтов;
2. Харви Эллиотт («Астон Вилла») – аренда из «Ливерпуля»;
1. Александер Исак («Ливерпуль») – 125 млн фунтов.