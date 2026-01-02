Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)

Александер Исак назван главным трансферным разочарованием сезона АПЛ.

Goal опубликовал рейтинг главных трансферных разочарований текущего сезона АПЛ.

На первой строчке расположился нападающий «Ливерпуля» Александер Исак, принявший участие в 10 матчах чемпионата Англии и забивший 2 гола.

Список выглядит таким образом:

11. Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм ») – аренда из «ПСЖ»;

10. Джейми Гиттенс («Челси ») – 52 млн фунтов;

9. Тьерно Барри («Эвертон ») – 28 млн фунтов;

8. Джейдон Санчо («Астон Вилла») – аренда из «МЮ»;

7. Милош Керкез («Ливерпуль») – 40 млн фунтов;

6. Виктор Дьокереш («Арсенал») – 55 млн фунтов;

5. Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед ») – 74 млн фунтов;

4. Энтони Эланга («Ньюкасл») – 55 млн фунтов;

3. Арно Калимуэндо («Ноттингем Форест») – 26 млн фунтов;

2. Харви Эллиотт («Астон Вилла») – аренда из «Ливерпуля»;

1. Александер Исак («Ливерпуль») – 125 млн фунтов.