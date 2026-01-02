Комбаров о «Спартаке»: «ОПГ «Ромашка» существовала только в головах тех, кто придумал название. У нас все разбираются в футболе, знают, кто кого «сливает», кто не «сливает» – диванные эксперты»

Кирилл Комбаров: диванные эксперты знают, кто кого «сливает», а кто не «сливает».

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал о костяке команды, который называли ОПГ «Ромашка».

Футболист провел 95 матчей за карьеру в составе красно-белых.

– Кирилл, ОПГ «Ромашка» окончательно прекратила свое существование?

– Ха-ха! На десерт остался вопрос?

ОПГ «Ромашка» существовала только в головах тех, кто придумал такое название. Для меня никогда не было никакого ОПГ, а был костяк команды, друзья и товарищи, которые, скажем так, имели влияние и вес в коллективе.

– Зачастую русский костяк «Спартака» болельщики и даже журналисты обвиняли в «сливе» тренеров. Объясните, как такое вообще возможно организовать в команде?

– У нас все разбираются в футболе, все крутятся во всех структурах, все знают, кто кого «сливает», кто кого не «сливает». Диванные эксперты, что тут скажешь.

Как можно «сливать» тренера? Показывая плохую игру и результат, «сливая» игры, ты в первую очередь «сливаешь» себя как спортсмена, «сливаешь» свою карьеру.

Возможно, не берусь утверждать, подобное и практикуется в командах, где нет задачи выйти в Премьер-лигу, стать чемпионами и так далее, а в больших клубах это в принципе невозможно, – сказал Кирилл Комбаров.