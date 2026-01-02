Слот о «Ливерпуле»: «Нам дали лишь 1 пенальти в сезоне – это удивительно для команды, которая больше всех владеет мячом и находится рядом со штрафной соперника»

Арне Слот: «Ливерпулю» дали лишь один пенальти в сезоне – это удивительно.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот после матча с «Лидсом » (0:0) в 19-м туре АПЛ порассуждал на тему того, что мерсисайдцы мало бьют пенальти в этом сезоне.

В первом тайме Юго Экитике не стал падать на газон в штрафной площади после борьбы с футболистом соперника Якой Бийолом.

– Стали бы вы поощрять футболистов, чтобы они падали на газон в штрафной?

– Нет. Мы продолжим делать то, что делаем.

Не верю, что за один сезон ты получаешь то, что заслуживаешь. Иногда что-то складывается против тебя, а иногда – в твою пользу. Я в это не верю. Но на дистанции в два, три, четыре сезона все сложится хорошо для тебя. В это я верю.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в этом сезоне нам дали всего один пенальти. Для команды, которая больше всех владеет мячом и много атакует в штрафной площади соперника и вокруг нее, это, возможно, довольно удивительно.

Но я не буду просить футболистов падать в штрафной. Если я сейчас скажу вам, что начну их за это поощрять, то, вероятно, мы больше никогда не получим пенальти! Так что нет, – сказал Арне Слот .