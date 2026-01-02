  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о «Ливерпуле»: «Нам дали лишь 1 пенальти в сезоне – это удивительно для команды, которая больше всех владеет мячом и находится рядом со штрафной соперника»
14

Слот о «Ливерпуле»: «Нам дали лишь 1 пенальти в сезоне – это удивительно для команды, которая больше всех владеет мячом и находится рядом со штрафной соперника»

Арне Слот: «Ливерпулю» дали лишь один пенальти в сезоне – это удивительно.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча с «Лидсом» (0:0) в 19-м туре АПЛ порассуждал на тему того, что мерсисайдцы мало бьют пенальти в этом сезоне.

В первом тайме Юго Экитике не стал падать на газон в штрафной площади после борьбы с футболистом соперника Якой Бийолом.

– Стали бы вы поощрять футболистов, чтобы они падали на газон в штрафной?

– Нет. Мы продолжим делать то, что делаем.

Не верю, что за один сезон ты получаешь то, что заслуживаешь. Иногда что-то складывается против тебя, а иногда – в твою пользу. Я в это не верю. Но на дистанции в два, три, четыре сезона все сложится хорошо для тебя. В это я верю.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в этом сезоне нам дали всего один пенальти. Для команды, которая больше всех владеет мячом и много атакует в штрафной площади соперника и вокруг нее, это, возможно, довольно удивительно.

Но я не буду просить футболистов падать в штрафной. Если я сейчас скажу вам, что начну их за это поощрять, то, вероятно, мы больше никогда не получим пенальти! Так что нет, – сказал Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЛидс
logoЮго Экитике
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но «Ливерпуль» так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»
вчера, 20:48
Главные новости
Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)
3 минуты назад
Комбаров о «Спартаке»: «ОПГ «Ромашка» существовала только в головах тех, кто придумал название. У нас все разбираются в футболе, знают, кто кого «сливает», кто не «сливает» – диванные эксперты»
23 минуты назад
Каррагер считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «У них лучший состав, но проблема в травматичности. «Ман Сити» напоминает «МЮ» Фергюсона – у них есть опыт побед, это может стать фактором»
сегодня, 09:26
Агент Баринова о «Локомотиве»: «Клуб в лице Леонченко принял решение о трансфере Дмитрия. Потом продажу отменили – поступило предложение с понижением зарплаты на 40%»
сегодня, 09:01
Нигматуллин о бывшей жене: «Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 млн, на которые работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь»
сегодня, 08:36
«Спартак» получит по трусам, если вернуть ЛЧ и ЛЕ. 80-90% футболистов команды не соответствуют уровню клуба». Глушаков о красно-белых
сегодня, 08:12
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
сегодня, 06:15
Мареска ушел из «Челси», нули «Ливерпуля» и «Ман Сити», сборная Габона расформирована, оговорка Загитовой и другие новости
сегодня, 06:05
Чемпионат Испании. «Райо» против «Хетафе», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
сегодня, 05:30
Глушаков о новом тренере для «Спартака»: «Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова. Иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Назначаются непонятные спортивные директора»
сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» на более раннее время, чтобы фанаты не успели накалить обстановку перед матчем
3 минуты назад
«Кальяри» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
27 минут назад
«Аршавин не раскрыл потенциал до конца, сам себя загубил. Это мегафутболист, который мог сделать момент из ничего». Попов про экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала»
52 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграет с «Аль-Охдудом»
53 минуты назад
«Милан» не продал Нкунку в «Фенербахче» за 25 млн евро. Турецкий клуб готов увеличить предложение до 30 млн
сегодня, 09:13
Стерлинг отказался от аренды в «Вест Хэм» и хотел бы перейти в «Фулхэм». Вингер не сыграл ни одного матча за «Челси» в сезоне
сегодня, 08:48
Комбаров про МЛС: «Ходили на матч «Интер Майами» – уровень футбола еще подтягивать и подтягивать, не сильно впечатлил»
сегодня, 08:25
Тарпищев усомнился в любви Промеса к России: «После наркотиков можно что угодно сказать»
сегодня, 07:55
Агент Алексея Миранчука: «Возможность возвращения Леши в Россию существует. Не исключаю, что увидим его в одном составе с Антоном. Это было бы символично»
сегодня, 07:15
Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. Это единственная страна, где он ничего не выиграл»
сегодня, 06:50