«Аршавин не раскрыл потенциал до конца, сам себя загубил. Это мегафутболист, который мог сделать момент из ничего». Попов про экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала»

Алексей Попов: Андрей Аршавин не раскрыл потенциал до конца.

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов считает, что бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин не полностью раскрыл свой потенциал.

«Аршавин был своеобразным игроком. Он не раскрыл свой потенциал до конца. Это был мегафутболист, который мог обыграть 2-3-4 человек и сделать момент из ничего.

Батраков – командный игрок. Он тактически грамотно чувствует моменты и игру. Он совсем другого другого плана.

Аршавин был уникальным футболистом, который сам себя загубил», – сказал Алексей Попов.