«Аршавин не раскрыл потенциал до конца, сам себя загубил. Это мегафутболист, который мог сделать момент из ничего». Попов про экс-хавбека «Зенита» и «Арсенала»
Алексей Попов: Андрей Аршавин не раскрыл потенциал до конца.
Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов считает, что бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин не полностью раскрыл свой потенциал.
«Аршавин был своеобразным игроком. Он не раскрыл свой потенциал до конца. Это был мегафутболист, который мог обыграть 2-3-4 человек и сделать момент из ничего.
Батраков – командный игрок. Он тактически грамотно чувствует моменты и игру. Он совсем другого другого плана.
Аршавин был уникальным футболистом, который сам себя загубил», – сказал Алексей Попов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
