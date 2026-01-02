Каррагер считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «У них лучший состав, но проблема в травматичности. «Ман Сити» напоминает «МЮ» Фергюсона – у них есть опыт побед, это может стать фактором»

Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на вопрос о том, кто победит в АПЛ в нынешнем сезоне.

«Арсенал». У них лучший состав и все готово к тому, чтобы прервать 22-летнее ожидание [без чемпионств]. Если им это удастся, то успех будет построен на костяке команды и прочном фундаменте, заложенном вратарем, центральными защитниками и Декланом Райсом .

Но будет непросто, как показывают их недавние результаты. Проблема заключается в высокой травматичности. По какой-то причине от травм «канониры» всегда испытывают больше проблем, чем их главный соперник в борьбе за титул. Это снова повторяется.

У «Манчестер Сити » нет такой качественной скамейки запасных, как у «Арсенала», но Пеп Гвардиола с таким стартовым составом может претендовать на чемпионство, особенно когда в такой форме Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» напоминает мне «Манчестер Юнайтед » сэра Алекса Фергюсона. Бывали моменты, когда «Юнайтед» не всегда показывал лучший футбол в конкретном сезоне, но у них был опыт победы в лиге, поэтому они справлялись с задачей, если все еще боролись за чемпионство в конце марта.

Если к тому времени «Манчестер Сити» останется в пределах досягаемости «Арсенала», Гвардиола будет уверен в своих силах, а «Арсенал» – особенно его болельщики – будут нервничать. Это может стать решающим фактором», – написал Джейми Каррагер.

