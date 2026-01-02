«Милан» не продал Нкунку в «Фенербахче» за 25 млн евро. Турецкий клуб готов увеличить предложение до 30 млн

«Милан» отклонил предложение «Фенербахче» по Кристоферу Нкунку.

«Милан » отклонил первое предложение «Фенербахче » в размере 25 миллионов евро о продаже Кристофера Нкунку .

Однако турецкий клуб готовится повысить предложение до 30 миллионов евро.

Отмечается, что миланцы изначально требовали 37 млн евро, но готовы снизить цену. Стороны могут достигнуть компромисса в ближайшее время.

В этом сезоне Нкунку забил 2 гола и сделал 2 передачи в 12 матчах Серии А.