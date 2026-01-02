  • Спортс
  Агент Баринова о «Локомотиве»: «Клуб в лице Леонченко принял решение о трансфере Дмитрия. Потом продажу отменили – поступило предложение с понижением зарплаты на 40%»
Агент Баринова о «Локомотиве»: «Клуб в лице Леонченко принял решение о трансфере Дмитрия. Потом продажу отменили – поступило предложение с понижением зарплаты на 40%»

Агент Дмитрия Баринова объяснил ситуацию с контрактом игрока и «Локомотива».

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника Дмитрия Баринова, высказался о ситуации с контрактом хавбека и «Локомотива».

Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в ЦСКА.

– Продление контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом». Сам игрок хотел остаться в клубе?

– Дима – настоящий продукт «Локомотива».

Выпускник академии, воспитанник клуба, прошел путь от юношеских команд до капитанской повязки. В его случае речь не просто о контракте – речь о привязанности, о памяти, о чувстве принадлежности. Он вырос в этом клубе, играл за первую команду с юных лет, тогда даже второй команды не было, и он сразу попал в основу.

Такие игроки не просто носят футболку – они ее чувствуют. Любое решение о переходе будет для него невероятно сложным. Потому что уходить отсюда – не просто сменить работу. Это – разрыв с частью себя.

– Почему контракт Баринова не был продлен при Леонченко?

– Ситуация была непростой и, честно говоря, не самой теплой для игрока. Дело в том, что в определенный момент руководство клуба, в лице Леонченко, приняло решение о трансфере Дмитрия. При этом сам Баринов не рассматривал уход из «Локомотива», для него это был дом, клуб, где он прошел путь от академии до капитана.

Представьте его состояние: человек, преданный клубу, вдруг узнает, что его планируют продать. Это не просто спортивное решение – это эмоциональный удар. Позже продажу отменили, пообещали, что ему предложат новый контракт, как минимум на тех же условиях, что и текущий. Но вместо этого поступило предложение с понижением зарплаты на 40%.

Для любого профессионала, особенно такого уровня и с такой историей, это – не просто цифра. Это сигнал: тебя не ценят так, как ты ожидал. Такое отношение сложно стереть. Оно остается.

С приходом Бориса Борисовича Ротенберга чувствуется попытка изменить курс – восстановить доверие, выстроить диалог. И это важно. Но прошлое никуда не девается. Оно было. И оно повлияло.

К слову, тогда действительно существовала конкретная позиция: «Локомотив» был готов отпустить игрока за 2 миллиона евро для европейских клубов и 3 миллиона – для российских. Была договоренность, что я помогаю в поиске вариантов.

Но в итоге сделка не состоялась, а последствия для отношений остались, – сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Баринов
logoМатч ТВ
logoБорис Ротенберг-младший
Владимир Леонченко
Владимир Кузьмичев
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
