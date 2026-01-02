Стерлинг отказался от аренды в «Вест Хэм» и хотел бы перейти в «Фулхэм». Вингер не сыграл ни одного матча за «Челси» в сезоне

Рахим Стерлинг отказался от перехода в «Вест Хэм».

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг отказался от возможности перейти в «Вест Хэм » на правах аренды.

Сообщается, что футболист хотел бы присоединиться к «Фулхэму ».

В нынешнем сезоне Стерлинг не провел ни одного матча за «Челси ». Его договор с лондонским клубом действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне он играл в аренде в «Арсенале».