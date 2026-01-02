Нигматуллин о бывшей жене: «Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 млн, на которые работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь»

Руслан Нигматуллин дал комментарий о разбирательствах с экс-женой.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался касательно потери денег из-за разбирательств с бывшей женой.

Ранее сообщалось , что Елену, бывшую жену, обязали выплатить экс-футболисту 59 млн рублей.

Экс-голкипер ранее утверждал, что его бывшая супруга получила все совместно нажитое за 27 лет брака имущество и уехала за границу. Руслан предлагал разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, однако экс-жена отказалась от этого варианта. Тогда он обвинил ее в мошенничестве.

«Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги – это разлетелось на огромное количество мнений. На тот момент я был шокирован.

Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу.

Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь.

Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь». Понятно, что я не буду сидеть на месте и заработаю еще больше.

И это на самом деле очень мотивировало. Я за два года сильно изменился», – сказал Руслан Нигматуллин.