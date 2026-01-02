  • Спортс
3

Комбаров про МЛС: «Ходили на матч «Интер Майами» – уровень футбола еще подтягивать и подтягивать, не сильно впечатлил»

Кирилл Комбаров: уровень футбола в МЛС не сильно впечатлил.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров поделился ощущениями от уровня футбола в МЛС.

– Во Флориде живет большое количество латиноамериканцев, у которых футбол в крови, в генах.

Здесь огромное количество инфраструктуры, огромное количество футбольных академий и команд, дети поголовно занимаются футболом. И все разговоры там только о футболе.

Ходили с семьей на матч «Интер Майами». Атмосфера на стадионе потрясающая, но уровень футбола стоит еще подтягивать и подтягивать.

– Когда в одной команде играют Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба – это же кайф.

– Конечно, их игра – кайф, матчи собирают огромное количество болельщиков. Даже не разбираясь в футболе, люди просто приходят посмотреть на таких игроков, которые вписали свое имя в историю.

– Правильно ли, когда стоимость билетов из-за Месси вырастает в несколько раз?

– Спрос рождает предложение. Люди покупают, значит, это оправданная цена.

– Почему вы часто не ходите на футбол?

– Честно, я настолько наелся футболом, что предпочитаю смотреть его по телевизору. Был здесь на нескольких играх, но уровень футбола не сильно впечатлил, – сказал Кирилл Комбаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
