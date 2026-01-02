«Спартак» получит по трусам, если вернуть ЛЧ и ЛЕ. 80-90% футболистов команды не соответствуют уровню клуба». Глушаков о красно-белых

Денис Глушаков: «Спартак» получит по трусам, если вернуть ЛЧ и ЛЕ.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков заявил, что 80-90% текущего состава не соответствуют уровню клуба.

– Кто из нынешних игроков «Спартака» не соответствует уровню клуба?

– Да я некоторых даже не знаю – уже многие уехали. В чем логика покупать игрока за 10 миллионов евро, а продавать за 3? И такие случаи не единичны. Клуб хочет выигрывать или тратить деньги впустую?

80–90% футболистов в «Спартаке» на данный момент не соответствуют уровню клуба – эти игроки не под чемпионство. Да, есть некоторые хорошие легионеры и российские футболисты, но посмотрите на результаты. Они что-то выигрывают?

Если сейчас вернуть Лигу Европы или Лигу чемпионов, «Спартак» получит по трусам – и на это все закончится. Это мое мнение, мне так кажется.

– В ответе спортивный директор – Франсис Кахигао.

– Я его не знаю. Он что-то выигрывал?

– С Венгером работал.

– Когда? Мне кажется, Венгер сам делал команду и давал результат – как Фергюсон, Романцев, Газзаев, Семин и Бердыев. Когда вокруг клуба мутные истории, тогда и результата не будет, – сказал Денис Глушаков.