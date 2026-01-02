Тарпищев усомнился в любви Промеса к России: «После наркотиков можно что угодно сказать»

Шамиль Тарпищев о любви Промеса к России: после наркотиков можно такое сказать.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев усомнился в любви экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса к России.

– Промес всегда тепло вспоминал о России. Его нельзя назвать патриотом страны?

– После наркотиков можно что угодно сказать, – сказал Тарпищев со смехом.

В декабре прошлого года апелляционный суд Амстердама отказал бывшему полузащитнику «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения.

Напомним, что Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года.

Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

Тарпищев о «Спартаке»: «Легионеры – не патриоты команды. Ими являются такие люди, как Зобнин. Когда Джикию не оставили, это была беда – он цементировал команду, даже не играя»