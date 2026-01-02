В 4 играх АПЛ 1 января было забито только 2 мяча. Это худший результат с 1998 года для игровых дней из 4+ матчей

Впервые с 1998 года в рамках игрового дня АПЛ из 4+ матчей было забито 2 мяча.

Игровой день 1 января в АПЛ не был отмечен высокой результативностью. В состоявшихся 4 матчах было забито всего 2 мяча (0,5 в среднем за игру).

Забивали только «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» (1:1). Матчи «Ливерпуль» – «Лидс», «Брентфорд» – «Тоттенхэм» и «Сандерленд» – «Манчестер Сити» завершились нулевыми ничьими.

Для игровых дней лиги, программа которых состояла минимум из 4 матчей, это второй такой случай. Первый был зафиксирован 29 апреля 1998 года – тогда тоже было забито 2 гола в 4 играх.