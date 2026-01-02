Кирилл Комбаров о Промесе: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака». Казался отзывчивым, юморным. Иностранцы такого уровня и должны приезжать играть в Россию»

  • Спортс
1

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров высказался о ситуации с Квинси Промесом.

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Футболисту было отказано в отмене или приостановке предварительного заключения.  

А дикая история Квинси Промеса? Могли представить, что он вне стадиона промышляет криминалом?
 
- Ни одного игрока не могу представить как человека, связанного с наркобизнесом или чем‑то подобным, потому что у футболиста голова должна быть занята игрой, тренировками, реализацией своего потенциала.

Конечно, это печальная история, но как есть. При этом могу назвать Квинси одним из лучших легионеров в истории «Спартака». И человеком он казался отзывчивым, общительным и юморным. Легионеры такого уровня и должны приезжать играть в Россию, на них наши молодые ребята будут равняться, учиться футболу.

А присутствие 90% иностранцев в наших клубах сегодня я не понимаю. Тем более нужно видеть, в каких условиях находится наш футбол, мы же не имеем возможности участвовать в еврокубках. Надо развивать свой футбол, строить инфраструктуру, воспитывать и учить тренеров, чтобы у нас было как можно больше конкуренции между своими ребятами, – сказал Комбаров.

