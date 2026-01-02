«Арсенал» оторвался от «Сити» на 4 очка и лидирует в АПЛ после первого круга. «Астон Вилла» отстает на 6 баллов, «Ливерпуль» – на 12, «Челси» и «МЮ» – на 15
«Арсенал» упрочил лидерство в АПЛ.
«Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ.
Команда Микеля Артеты увеличила отрыв от «Манчестер Сити» до 4 очков после 19-го тура. У лондонцев 45 баллов, у «горожан» – 41.
Замыкает тройку «Астон Вилла» – 39 очков. На четвертой строчке идет «Ливерпуль» – 33 очка.
Следом идут «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – у них по 30 баллов.
