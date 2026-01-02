  • Спортс
  • «Не могу купить кроссовки дороже 1000 долларов, обувь не может стоить больше». Защитник «Енисея» Эмерсон о тратах
5

Защитник «Енисея» Эмерсон Иллой-Айет рассказал, на что тратит деньги. 

У вас телефон не последней модели.
 
- Я не гонюсь за модой менять телефон каждый год, но сейчас купил себе и жене. Батарейка быстро садится, так что обновление – необходимость. Кстати, прошлой зимой, когда были на сборах в Турции, вообще несколько месяцев ходил с разбитым экраном. Дома перед отлетом руки не дошли поменять. Если телефон хорошо работает, он меня устраивает.

Что самое дорогое купили себе?

– Квартиру. Но это недвижимость, не спонтанная покупка. Если говорить о хотелках, то брендовый рюкзак. Между первой мыслью о нем и самой покупкой прошло четыре года. Цена? Где‑то 1200 долларов.

В России такой намного дороже?

– Все же еще от курса зависит. Допустим, доллар стоит 60 рублей, и когда поеду в Европу, смогу купить его дешево. А когда доллар будет 100 рублей, для меня такая покупка станет дорогой. Тогда стоимость валюты, которую я приобрел и на которую купил рюкзак, о котором давно мечтал, была приемлемой.

А бесполезные покупки?

– Могу купить кроссовки и получить удовольствие от процесса выбора и оплаты на кассе, а не от того, что я их ношу. У меня вообще много обуви. При переезде больше 20 пар с собой вожу. А есть кроссовки, которые ни разу не надевал. И все равно, когда смотрю на них, получаю удовольствие. Такой у меня бзик (смеется). Даже на сборах в Турции ходил по магазинам, хотел купить еще несколько пар кроссовок, но с трудом смог подавить это желание (смеется).

Какой лимит на пару кроссовок?

– Не могу позволить себе купить дороже, чем за 1000 долларов. Считаю, что обувь не может стоить больше этой суммы. В противном случае она должна делать мне массаж, сама обуваться и чиститься (смеется). Но у каждого человека свой взгляд и планка. Мы говорим обо мне, для меня это нормально.

Кто‑то скажет: ребята, вы странные. А мы с женой кайфуем, – сказал Эмерсон.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
