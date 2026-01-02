«Ман Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» после 8 побед подряд. Дальше – выезд к «Челси»

«Ман Сити» прервал 8-матчевую победную серию.

Прервалась победная серия «Манчестер Сити», продлившаяся 8 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Сандерлендом» в 19-м туре АПЛ (0:0).

До этого «Манчестер Сити» одержал 8 побед подряд во всех турнирах, в том числе над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1). Последний раз «горожане» проигрывали 25 ноября в матче с «Байером» (0:2).

4 января «Ман Сити» сыграет на выезде с «Челси».