  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» после 8 побед подряд. Дальше – выезд к «Челси»
4

«Ман Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» после 8 побед подряд. Дальше – выезд к «Челси»

«Ман Сити» прервал 8-матчевую победную серию.

Прервалась победная серия «Манчестер Сити», продлившаяся 8 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Сандерлендом» в 19-м туре АПЛ (0:0).

До этого «Манчестер Сити» одержал 8 побед подряд во всех турнирах, в том числе над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1). Последний раз «горожане» проигрывали 25 ноября в матче с «Байером» (0:2).

4 января «Ман Сити» сыграет на выезде с «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoСандерленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глушаков об интересе «Лацио» в 2009-м: «Предложили за меня мало – 8-10 млн евро. Да и я чувствовал себя хорошо в России – зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый»
31 минуту назад
Гвардиола о 0:0 с «Сандерлендом»: «Сити» не реализовал моменты с линии вратарской, но в целом матч был хорошим. Игроки немного опустили головы, но нужно держать их высоко»
47 минут назад
«Ман Сити» и «Борнмут» согласовали трансфер Семеньо. Клубы оформляют документы (Бен Джейкобс)
59 минут назад
«Арсенал» оторвался от «Сити» на 4 очка и лидирует в АПЛ после первого круга. «Астон Вилла» отстает на 6 баллов, «Ливерпуль» – на 12, «Челси» и «МЮ» – на 15
сегодня, 22:06
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» не забил «Сандерленду», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом»
сегодня, 21:56
Рюдигер провел неделю в Сьерра-Леоне – родине матери. Защитник «Реала» организовал рождественский обед для людей с ОВЗ: «Я мусульманин, но это не про религию, а про человечность»
сегодня, 21:53
«Рома» «мечтает» о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян его зарплата слишком велика (La Repubblica)
сегодня, 21:43
Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Воспитанник клуба совместно с группой инвесторов направил предложение акционерам
сегодня, 21:24
Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал – хуже не будет. Важно, чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги. Игроков надо брать хороших»
сегодня, 21:17
Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но «Ливерпуль» так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»
сегодня, 20:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кирилл Комбаров о Промесе: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака». Казался отзывчивым, юморным. Иностранцы такого уровня и должны приезжать играть в Россию»
сегодня, 22:21
«Не могу купить кроссовки дороже 1000 долларов, обувь не может стоить больше». Защитник «Енисея» Эмерсон о тратах
сегодня, 21:57
«Ман Сити» не смог забить «Сандерленду» на выезде – 0:0. Холанд отыграл весь матч
сегодня, 21:56
Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях – Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти – феерическое выступление»
сегодня, 21:05
Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра – не гарантия, что пойдет в РПЛ»
сегодня, 20:57
Фарке о 0:0 с «Ливерпулем»: «Лидс» играл против действующего чемпиона, причем в отличной форме. Явных моментов у них не было. Шесть добавленных – я не понял, откуда они взялись»
сегодня, 20:43
Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый, любит пошутить. Карло – номер один. Мы много говорили о «Милане» – для него клуб и город были особенными»
сегодня, 20:13
Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»
сегодня, 20:03
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
сегодня, 19:55
«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне
сегодня, 19:54Фото