«Рома» «мечтает» о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян его зарплата слишком велика (La Repubblica)

По данным La Repubblica, «Рома » мечтает о возвращении в команду Мохамеда Салаха .

«Ливерпуль » готов рассмотреть вариант аренды в январе, однако основным препятствием остается зарплата египтянина, который получает около 24 миллионов евро (до налогов и прочих выплат) в год.

Утверждается, что даже при финансовых уступках со стороны игрока шестимесячная аренда обошлась бы «Роме» примерно в 12 миллионов евро.

Руководство римлян работает над более доступными вариантами. Так, переговоры по Джакомо Распадори с «Атлетико » находятся на финальной стадии: «матрасники» требуют 20 миллионов евро (аренда с обязательным выкупом, привязанным к выходу в Лигу чемпионов). Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара рассчитывает закрыть сделку уже на этой неделе.

Сделка по Джошуа Зиркзе выглядит дороже, и «Манчестер Юнайтед» не даст добро раньше середины января.

Салах играл за «Рому» до перехода в «Ливерпуль» в 2017 году.