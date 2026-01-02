Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Воспитанник клуба совместно с группой инвесторов направил предложение акционерам

Серхио Рамос может стать совладельцем «Севильи».

Бывший защитник «Реала » и сборной Испании Серхио Рамос присоединился к группе инвесторов, готовых выкупить акции «Севильи».

Как сообщает COPE, переговоры испанского клуба с американским фондом сорвались, что привело к снижению стоимости бумаг.

По данным источника, Рамос уже сделал акционерам официальное предложение о покупке клуба при поддержке крупной инвестиционной группы, доверившей ему руководство проектом.

Утверждается, что предложенная им сумма является самой крупной из всех, что когда-либо поступали основным акционерам, превосходя по объему все предыдущие предложения.

Рамос – воспитанник «Севильи». Он играл за клуб с 2004 по 2005 год, а также с 2023 по 2024-й.