Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал – хуже точно не будет. Важно, чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы»

Денис Глушаков заявил, что готов войти в руководство «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков считает, что руководство клуба не должно вмешиваться в работу тренера.

– Вы готовы войти в руководство «Спартака»?

– Легко. Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером – хуже точно не будет, поверьте мне. Главное – не мешать тренеру: я бы нашел себе помощников, единомышленников.

Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?

– Кто вошел бы в ваш тренерский штаб?

– Не буду говорить. Когда ко мне обратятся, тогда и скажу, – сказал Глушаков.