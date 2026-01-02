  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал – хуже точно не будет. Важно, чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы»
26

Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал – хуже точно не будет. Важно, чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы»

Денис Глушаков заявил, что готов войти в руководство «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что руководство клуба не должно вмешиваться в работу тренера.

– Вы готовы войти в руководство «Спартака»?

– Легко. Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером – хуже точно не будет, поверьте мне. Главное – не мешать тренеру: я бы нашел себе помощников, единомышленников.

Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?

– Кто вошел бы в ваш тренерский штаб?

– Не буду говорить. Когда ко мне обратятся, тогда и скажу, – сказал Глушаков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков о тренерстве: «Если провел в футболе всю жизнь, чему еще учиться? Я все видел. У нас хотят только заработать, живут нефутбольными мыслями»
сегодня, 18:55
Глушаков о «Спартаке» сезона-2016/17: «Самый сильный со времен Романцева – сейчас бы всех в РПЛ разорвали. С тем составом пять чемпионств точно бы выиграли»
сегодня, 17:45
Главные новости
«Рома» «мечтает» о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян его зарплата слишком велика (La Repubblica)
6 минут назад
Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Воспитанник клуба совместно с группой инвесторов направил предложение акционерам
25 минут назад
Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но «Ливерпуль» так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»
сегодня, 20:48
Денис Глушаков: «Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч». Эти награды – политика. Месси и Роналду не всегда заслуживали приз. Есть и предвзятость к российским игрокам»
сегодня, 20:25
Слот о 0:0 с «Лидсом»: «Ливерпулю» не удавалось часто проходить их низкий блок, иногда нам просто не везло. Хотелось начать год с победы, но было сложно»
сегодня, 20:16
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом»
сегодня, 20:01Live
Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»
сегодня, 19:41
Кирилл Комбаров: «Слава богу, Roblox заблокировали. Сейчас детей на улицу не выгонишь – сидят в телефонах, играют в игры. Нас родители не могли домой загнать»
сегодня, 19:34
«Ливерпуль» и «Лидс» не забили – 0:0. Гол Калверт-Льюина на 81-й отменили из-за офсайда
сегодня, 19:25
Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухамадиев умер на 60-м году жизни
сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях – Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти – феерическое выступление»
44 минуты назад
Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра – не гарантия, что пойдет в РПЛ»
52 минуты назад
Фарке о 0:0 с «Ливерпулем»: «Лидс» играл против действующего чемпиона, причем в отличной форме. Явных моментов у них не было. Шесть добавленных – я не понял, откуда они взялись»
сегодня, 20:43
Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый, любит пошутить. Карло – номер один. Мы много говорили о «Милане» – для него клуб и город были особенными»
сегодня, 20:13
Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»
сегодня, 20:03
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Холанд и Шерки в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:01Live
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
сегодня, 19:55
«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне
сегодня, 19:54Фото
«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»
сегодня, 19:26
«Аль-Хилаль» перейдет к частному владельцу. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» пока остаются под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии
сегодня, 19:21