  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях – Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти – феерическое выступление»
1

Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях – Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти – феерическое выступление»

Дмитрий Васильев: четыре взятых пенальти Сафонова – феерическое выступление.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА одним из самых ярких событий российского спорта в 2025 году.

В финале Межконтинентального кубка ФИФА «ПСЖ» обыграл «Фламенго» по пенальти. Сафонов отразил четыре удара подряд в послематчевой серии.

– Какая самая яркая победа в российском спорте в этом году?

– Без международных стартов, конечно, это все очень сложно представить. В России достойные люди, но без международных стартов это невозможно определить.

А на международных соревнованиях это, наверное, Сафонов – футболист «ПСЖ». Матвей здорово выступил. Это было феерическое выступление. Он четыре пенальти взял в финальном матче. Это редкое явление, не знаю, были ли подобные прецеденты. Мне кажется, такого и не было никогда, – сказал Васильев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoПСЖ
logoМатч ТВ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Васильев
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoФламенго
logoМатвей Сафонов
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафанов о 4 сэйвах Сафонова: «Достижение для России. Пройдет не одно десятилетие, а болельщики во всем мире будут вспоминать, что русский парень сотворил чудо»
20 декабря 2025, 17:46
Рэпер IceKeeper о треке про 4 сэйва Сафонова: «Важное событие для несправедливо отстраненной от спорта России»
19 декабря 2025, 06:59
Главные новости
«Рома» «мечтает» о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян его зарплата слишком велика (La Repubblica)
5 минут назад
Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Воспитанник клуба совместно с группой инвесторов направил предложение акционерам
24 минуты назад
Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал – хуже точно не будет. Важно, чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы»
31 минуту назад
Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но «Ливерпуль» так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»
сегодня, 20:48
Денис Глушаков: «Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч». Эти награды – политика. Месси и Роналду не всегда заслуживали приз. Есть и предвзятость к российским игрокам»
сегодня, 20:25
Слот о 0:0 с «Лидсом»: «Ливерпулю» не удавалось часто проходить их низкий блок, иногда нам просто не везло. Хотелось начать год с победы, но было сложно»
сегодня, 20:16
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом»
сегодня, 20:01Live
Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»
сегодня, 19:41
Кирилл Комбаров: «Слава богу, Roblox заблокировали. Сейчас детей на улицу не выгонишь – сидят в телефонах, играют в игры. Нас родители не могли домой загнать»
сегодня, 19:34
«Ливерпуль» и «Лидс» не забили – 0:0. Гол Калверт-Льюина на 81-й отменили из-за офсайда
сегодня, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра – не гарантия, что пойдет в РПЛ»
51 минуту назад
Фарке о 0:0 с «Ливерпулем»: «Лидс» играл против действующего чемпиона, причем в отличной форме. Явных моментов у них не было. Шесть добавленных – я не понял, откуда они взялись»
сегодня, 20:43
Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый, любит пошутить. Карло – номер один. Мы много говорили о «Милане» – для него клуб и город были особенными»
сегодня, 20:13
Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»
сегодня, 20:03
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Холанд и Шерки в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:01Live
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
сегодня, 19:55
«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне
сегодня, 19:54Фото
«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»
сегодня, 19:26
«Аль-Хилаль» перейдет к частному владельцу. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» пока остаются под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии
сегодня, 19:21
«Вест Хэм» близок к трансферу Траоре. С вингером «Фулхэма» подпишут контракт на полгода
сегодня, 19:00