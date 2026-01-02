Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях – Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти – феерическое выступление»

Дмитрий Васильев: четыре взятых пенальти Сафонова – феерическое выступление.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА одним из самых ярких событий российского спорта в 2025 году.

В финале Межконтинентального кубка ФИФА «ПСЖ » обыграл «Фламенго » по пенальти. Сафонов отразил четыре удара подряд в послематчевой серии.

– Какая самая яркая победа в российском спорте в этом году?

– Без международных стартов, конечно, это все очень сложно представить. В России достойные люди, но без международных стартов это невозможно определить.

А на международных соревнованиях это, наверное, Сафонов – футболист «ПСЖ». Матвей здорово выступил. Это было феерическое выступление. Он четыре пенальти взял в финальном матче. Это редкое явление, не знаю, были ли подобные прецеденты. Мне кажется, такого и не было никогда, – сказал Васильев.