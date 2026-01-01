Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра – не гарантия, что пойдет в РПЛ»

Шалимов о тренере «Спартака»: Если будет иностранец, это продлится полтора года.

Бывший полузащитник «Спартака » Игорь Шалимов порассуждал о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне.

В ноябре команду покинул главный тренер Деян Станкович . Сообщалось о возможном назначении на эту должность Хуана Карседо , возглавляющего кипрский «Пафос».

– Что ждет «Спартак»?

– Вероятность того, что в РПЛ команда останется на 6-м месте, на мой взгляд, велика. Остается Кубок, который может спасти сезон. То есть это плюс-минус повторение ситуации, когда после увольнения Абаскаля сезон доводил Слишкович. Если остается Романов, нужно усиливать тренерский штаб и делать это на российским рынке.

– Что будет, если приедет иностранец?

– Та же самая ситуация, которая была при Абаскале и при Станковиче, – приедет главный-иностранец и много его помощников, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к той же точке, что и сейчас. «Спартаку» нельзя сейчас ошибаться и нельзя прийти к тому, что сборы начнет один тренер, а продолжит потом другой.

Много разговора о том, что чемпионат Кипра вырос. Да, хорошо, вырос – но приехал в Нижний тренер из одной из лучших команд и в осенней части выступил так, что команда идет на вылет. Чемпион Кипра – не гарантия того, что пойдет в РПЛ, – сказал Шалимов.