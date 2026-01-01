  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но «Ливерпуль» так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»
14

Слот о неназначенном пенальти на Экитике: «В других командах легко падают в таких ситуациях, но «Ливерпуль» так не поступает. Были моменты, когда мы ничего не получали после падений»

Арне Слот оценил эпизод с Экитике и Бийолом в 1-м тайме матча с «Лидсом».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил эпизод с неназначенным пенальти на Юго Экитике в первом тайме матча с «Лидсом».

На 14-й минуте матча 19-го тура АПЛ (0:0) Экитике вошел в штрафную, борясь с защитником с Яка Бийолом. Словенец хватал форварда «Ливерпуля» руками и до штрафной, и внутри нее. Француз не стал падать и отдал пас на Флориана Виртца, немец пробил в игрока соперника. Экитике начал размахивать руками и кричать, обращая внимание арбитра Криса Каваны на возможное нарушение, но судья не назначил 11-метровый.

«В первом тайме был очевидный момент, когда наш игрок не упал, и я это понимаю, потому что каждый раз мы падаем, но не получаем пенальти.

Я вижу, как [игроки] других команд падают в подобных ситуациях, но мы так не поступаем. В этом сезоне мы несколько раз падали после фолов, но пенальти не назначали.

Мы говорим об этом, и другие игроки легко падают, чтобы получить штрафной или в других моментах, но мы такие, какие есть. В матче против «Вест Хэма» Лукас Пакета сделал все, чтобы заработать вторую желтую карточку, а Алиссон, который играет с ним в сборной, пытался помочь ему избежать этого. В итоге он получил вторую желтую в той игре.

Если другие люди посмотрят на это, то найдут моменты, когда мы падали и ничего не получали», – сказал Слот в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
Крис Кавана
logoАрне Слот
logoсудьи
logoЛидс
logoЮго Экитике
logoЯка Бийол
logoВест Хэм
logoЛукас Пакета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о 0:0 с «Лидсом»: «Ливерпулю» не удавалось часто проходить их низкий блок, иногда нам просто не везло. Хотелось начать год с победы, но было сложно»
сегодня, 20:16
«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»
сегодня, 19:26
Главные новости
«Рома» «мечтает» о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян его зарплата слишком велика (La Repubblica)
5 минут назад
Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Воспитанник клуба совместно с группой инвесторов направил предложение акционерам
24 минуты назад
Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал – хуже точно не будет. Важно, чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы»
31 минуту назад
Денис Глушаков: «Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч». Эти награды – политика. Месси и Роналду не всегда заслуживали приз. Есть и предвзятость к российским игрокам»
сегодня, 20:25
Слот о 0:0 с «Лидсом»: «Ливерпулю» не удавалось часто проходить их низкий блок, иногда нам просто не везло. Хотелось начать год с победы, но было сложно»
сегодня, 20:16
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом»
сегодня, 20:01Live
Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»
сегодня, 19:41
Кирилл Комбаров: «Слава богу, Roblox заблокировали. Сейчас детей на улицу не выгонишь – сидят в телефонах, играют в игры. Нас родители не могли домой загнать»
сегодня, 19:34
«Ливерпуль» и «Лидс» не забили – 0:0. Гол Калверт-Льюина на 81-й отменили из-за офсайда
сегодня, 19:25
Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухамадиев умер на 60-м году жизни
сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Васильев о главной победе российского спорта в 2025-м: «На международных соревнованиях – Сафонов, наверное. Четыре взятых пенальти – феерическое выступление»
43 минуты назад
Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра – не гарантия, что пойдет в РПЛ»
51 минуту назад
Фарке о 0:0 с «Ливерпулем»: «Лидс» играл против действующего чемпиона, причем в отличной форме. Явных моментов у них не было. Шесть добавленных – я не понял, откуда они взялись»
сегодня, 20:43
Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый, любит пошутить. Карло – номер один. Мы много говорили о «Милане» – для него клуб и город были особенными»
сегодня, 20:13
Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»
сегодня, 20:03
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Холанд и Шерки в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:01Live
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
сегодня, 19:55
«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне
сегодня, 19:54Фото
«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»
сегодня, 19:26
«Аль-Хилаль» перейдет к частному владельцу. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» пока остаются под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии
сегодня, 19:21