Денис Глушаков: «Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч». Эти награды – политика. Месси и Роналду не всегда заслуживали приз. Есть и предвзятость к российским игрокам»
Денис Глушаков: Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч», награды – это политика.
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
– Кого вы считаете лучшим российским футболистом XXI века?
– Наверное, Аршавина.
– Гус Хиддинк считает, что Андрей заслуживал «Золотой мяч». Как вы думаете, возможно ли, что российский футболист выиграет эту награду в XXI веке?
– Думаю, эти награды – политика и большой менеджмент в ФИФА, у них свои закулисные игры. Когда-то эту награду не всегда заслуживали ни Месси, ни Роналду, но ее все равно им отдавали. Предвзятость есть и к российским игрокам. При всем уважении к Андрею, он точно не мог выиграть «Золотой мяч», – сказал Глушаков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости