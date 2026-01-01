Денис Глушаков: «Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч». Эти награды – политика. Месси и Роналду не всегда заслуживали приз. Есть и предвзятость к российским игрокам»

Денис Глушаков: Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч», награды – это политика.

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.

– Кого вы считаете лучшим российским футболистом XXI века?

– Наверное, Аршавина.

– Гус Хиддинк считает, что Андрей заслуживал «Золотой мяч». Как вы думаете, возможно ли, что российский футболист выиграет эту награду в XXI веке?

– Думаю, эти награды – политика и большой менеджмент в ФИФА , у них свои закулисные игры. Когда-то эту награду не всегда заслуживали ни Месси , ни Роналду , но ее все равно им отдавали. Предвзятость есть и к российским игрокам. При всем уважении к Андрею, он точно не мог выиграть «Золотой мяч», – сказал Глушаков.